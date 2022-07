Postepay continua ad essere la carta di credito ricaricabile preferita dagli italiani. Nel corso di questi anni Poste Italiane ha messo a punto una serie di novità per rendere sempre più comodi, sicuri e semplici pagamenti con la Postepay.

Postepay, arriva la versione Digital per i pagamenti su Android e iPhone

Un’ulteriore novità è arrivata da qualche settimana a questa parte con il lancio della Postepay Digital. Poste Italiane ha infatti lanciato la sua prima carta di credito virtuale, una carta di credito utilizzabile solo ed esclusivamente attraverso smartphone e dispositivi mobili ed attraverso cui i possessori potranno effettuare acquisti nei negozi sul territorio (attraverso il POS) o nei punti vendita online.

La carta di credito virtuale sarà caricata direttamente sullo smartphone Android o sull’iPhone del cliente, per mezzo delle funzioni Wallet dei relativi sistemi operativi.

Proprio come per le carte fisiche, anche in questo caso, i possessori potranno decidere di abbinare un codice IBAN. L’abbinamento di un codice IBAN oltre ad essere totalmente gratuito garantirà anche la possibilità di effettuare e ricevere bonifici.

In base alle attuali condizioni commerciali, la carta Postepay Digital per ora è a a costo zero. Il costo sarà azzerato sino al prossimo mese di dicembre. Per quanto concerne l’attivazione gli utenti potranno richiedere lo strumento di pagamento direttamente online attraverso le pagine del sito ufficiale di Postepay. Il rilascio della carta sarà immediato ed avvera in seguito alle funzioni per il riconoscimento utente. Al momento del rilascio gli utenti riceveranno un codice QR da scannerizzare con lo smartphone.