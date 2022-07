Siete andati a fare la spesa, porgete le vostre monete alla cassiera e in cambio ve ne tornano delle altre. Ma c’è un dettaglio, perché alcune di queste nascondono dei particolari visibili a pochi che rendono la valuta preziosissima. Ovviamente tali “gemme” non hanno lo stesso grado di diffusione di un euro comune, ma con un occhio attento potreste scoprire che la moneta che ora tenete in mano è in realtà una delle tante monete rare. Allora, che aspettate? Correte a leggere la guida per riconoscere le più preziose!

Monete rare: la guida per diventare ricchi

Per riconoscere le monete rare bisogna tener conto della scala per l’identificazione. Questa è composta da vari punti da rispettare:

FDC, fior di conio , ovvero nessun segno di circolazione, in ottimo stato di conservazione, con superfici brillanti;

SPL, splendido, hanno circolato poco, con rilievi nitidi e impercettibili segni di consunzione;

BB, bellissimo, presentano qualche lieve segno di usura ma comunque leggibili.

MB, molto bello, usurate con alcune parti non leggibili;

B, bello, hanno circolato molto, lisce e con gran parte dei rilievi scomparsi e parti impossibili da leggere;

D, discreto, perlopiù lisce, presentano segni deturpanti.

, perlopiù lisce, presentano segni deturpanti. FS (fondo specchio) non c’entra con le altre. Indica un determinato procedimento di fabbricazione delle monete con fondi speculari, spesso con rilievi satinati.

Le monete da 1 euro che vi faranno arricchire hanno origine in: