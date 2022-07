Gli sconti del volantino Mediaworld sono assolutamente invitanti e pronti a superare di gran lunga le migliori proposte delle dirette concorrenti del mercato. I prezzi bassi aiutano gli utenti ad accedere ai dispositivi che più desideravano, sopratutto di un brand in particolare, Samsung.

L’azienda ha infatti voluto volgere interamente la propria attenzione verso tale segmento, permettendo a tutti di godere di un risparmio praticamente unico nel proprio genere. Gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque, essendo la campagna attiva sia online che nei singoli negozi del territorio nazionale.

MediaWorld: offerte dai prezzi assurdi per tutti

La campagna promozionale di MediaWorld fa sognare gli utenti, proprio perché prevede sconti fissi sull’acquisto di alcuni dei migliori prodotti di casa Samsung. L’idea alla base della soluzione corrente non si allontana troppo da quanto avevamo già visto parlando del cosiddetto Sconto Subito; ovvero gli utenti non devono fare altro che aggiungere al carrello più prodotti possibili, e poi recarsi in cassa.

A questo punto gli addetti provvederanno ad applicare uno sconto fisso, direttamente proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta, in particolare corrispondente ai seguenti tagli: 50 euro di sconto su una spesa di almeno 250 euro, 100 euro su almeno 500 euro, per finire con 250 euro su almeno 1000 euro.

Tutte le riduzioni sono applicate sul medesimo scontrino, ciò sta a significare che le offerte sono da considerarsi valide all’istante, senza emissione di buoni sconto o rimborsi postumi alla data di acquisto.