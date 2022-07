Iliad si presenta anche in estate come l’operatore più vantaggioso sul fronte della telefonia mobile. Tutti coloro che decidono di attivare una SIM con il provider francese avranno a loro disposizione la possibilità di scegliere tra ricaricabili molto vantaggiose per costi e soglie di consumo.

La principale occasione per i clienti di Iliad è rappresentata ancora una volta dalla Giga 120. Gli abbonati che scelgono questo ticket dovranno pagare 9,99 euro al mese per chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e anche 120 Giga per la navigazione di rete.

Iliad, le migliori offerte dopo la Giga 120

La Giga 120 è senza dubbio la migliore occasione per gli utenti che scelgono Iliad, ma non è la sola ricaricabile di listino per gli abbonati. I clienti, infatti, avranno a loro disposizione altre due occasioni come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 ha sostituto da tempo la Giga 50 nei listini di Iliad. Questa promozione prevede un canone mensile pari a 7,99 euro ogni mese. Il pacchetto dei consumi per i clienti prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 80 Giga per navigare in internet con la presenza extra di 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

La seconda promozione da non perdere per i clienti di Iliad è la Giga 40. La tariffa in questo caso prevede un prezzo di 6,99 euro con pagamento ogni trenta giorni. Gli utenti che scelgono tale tariffa riceveranno chiamate infinite verso tutti i numeri e mobili, SMS da inviare a qualsiasi numero della rubrica e 40 Giga per internet.