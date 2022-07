Un elenco di sconti davvero pazzeschi vi attende in questi giorni da Euronics, avendo difatti la possibilità di spendere pochissimo su ogni singolo acquisto effettuato, a prescindere dalla categoria merceologica.

Avete capito bene, la campagna promozionale attuale di Euronics è decisamente speciale, e permette a tutti i consumatori di spendere sempre meno del previsto o del listino originario. Coloro che sono interessati all’acquisto, tuttavia, devono sapere che sarà strettamente necessario recarsi in negozio, prestando attenzione alla dislocazione territoriale.

Euronics: le nuove offerte sono da pazzi

I prezzi dei prodotti disponibili da Euronics sono davvero in fortissimo ribasso, proprio in questi giorni è facile pensare di acquistare un dispositivo Apple, riuscendo a spendere cifre decisamente inferiori rispetto al passato. I due modelli principi della campagna promozionale sono senza dubbio iPhone 13 Pro Max, acquistabile a soli 1249 euro, come anche il fratello minore, l’ottimo e richiestissimo iPhone 13, il cui prezzo scende a soli 769 euro.

Nel momento in cui gli utenti fossero interessati all’acquisto di uno smartphone Android, dovranno accontentarsi, si fa per dire, di prodotti in vendita a meno di 450 euro, tra i quali spiccano Galaxy A22 o anche Galaxy A33, ma con la punta di diamante rappresentata dall’eccellente Galaxy S21 FE.

La campagna promozionale, che potete sfogliare nel dettaglio sul sito ufficiale, ricordiamo essere valida solamente nei negozi fisici in Italia, con differenze legate al socio di appartenenza, per questo si raccomanda la massima attenzione.