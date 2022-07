Solamente in questi giorni da esselunga è stata attivata una campagna promozionale pronta a fare girare la testa agli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare nuovi prodotti di tecnologia, e non solo.

Arrivano proprio le riduzioni che stavamo aspettando, la perfetta soluzione con la quale riuscire a confrontarsi, nell’ottica di spendere sempre il minimo indispensabile, a prescindere dalla dislocazione territoriale. E’ bene ricordare, infatti, che gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Per essere sempre aggiornati in merito ai codici sconto Amazon gratis, non perdetevi le nuove offerte, che trovate in esclusiva a questo link.

Esselunga: offerte incredibili vi aspettano, ecco gli sconti

Gli sconti che tutti stavamo aspettando vanno a toccare uno smartphone relativamente economico, ovvero lo Xiaomi Redmi Note 10S, oggi acquistabile con un esborso finale pari a soli 169 euro, inferiore rispetto ai 100 euro e passa di listino.

Il prodotto presenta un display da 6,43 pollici di diagonale, un bellissimo AMOLED ad alte prestazioni, con processore Mediatek Helio G95, ma sopratutto 6GB di RAM che permettono l’esecuzione di più applicazioni in contemporanea. Le altre specifiche di alto livello da non perdere assolutamente, riguardano più che altro la batteria, un componente da ben 5000mAh, per l’autonomia superiore alla media con ricarica rapida a 33 watt, senza dimenticarsi della quadrupla fotocamera posteriore (con sensore principale da 64 megapixel), ed i 64GB di memoria interna.

Gli sconti del volantino esselunga sono questi e altri ancora, tutti sono da considerarsi attivi fino al 20 luglio, salvo esaurimento anticipato delle scorte.