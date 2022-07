Ora che le mascherine non sono più obbligatorie si inizia a respirare aria di libertà, e proprio qui nasce il problema. Perché l’allentamento delle restrizioni sta portando il disinteresse generale nei confronti delle norme di sicurezza inserite dal Governo per limitare la diffusione del Covid. E infatti due giorni fa l’incidenza dei casi è aumentata a 1.315 su cento mila abitanti (1.175 la scorsa settimana). Resta stabile invece il valore Rt a 1.24 e l’occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Coronavirus: la situazione attuale sui contagi

A Roma e nel Lazio si registrano 1.600 casi in meno rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa. “Sono già 25mila le prenotazioni per la quarta dose di vaccino rivolte agli over 60 e ai soggetti fragili. Un dato importante che speriamo si consolidi perché il nostro obiettivo è fare 500mila vaccinazioni“, ha detto l’assessore alla sanità Alessio D’Amato sottolineando che “non esistono vaccini vecchi e nuovi, esiste il vaccino ed è importante che venga fatto in questa fase”.

Dopodiché ha aggiunto: “stiamo assistendo un rallentamento dell’incremento di casi. Questo significa che andiamo verso la fase del plateu. Chi è fragile o non è vaccinato farebbe bene a evitare concerti e manifestazioni“. Tuttavia gli eventi estivi secondo D’Amato non escludono un nuovo aumento dei casi nei prossimi giorni.

I quartieri romani

La situazione dei contagi nel Lazio è la seguente: il VII (Appio-Tuscolano) con 75285 positivi segnalati da settembre 2021 a oggi contro i 71783 della scorsa settimana, è il più colpito. Subito dopo quello delle Torri con 69165 casi ogni diecimila abitanti, il III di Montesacro con 60448, il X Municipio (quello di Ostia) con 60250 e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 56973.

Dunque ci sono il XIV (Monte Mario) con 52964 positivi contati da settembre a maggio, il nono (Eur) con 51773. A seguire, il quarto municipio (Tiburtino) che registra 45516 positivi, il I Municipio con 44239, II municipio (Parioli) con 43920, l’undicesimo municipio (Arvalia) con 41223 e il XII (Monteverde) con 40562. Concludiamo con le “belle notizie” sul XV distretto (Roma nord) con 39908, dall’VIII Municipio (Garbatella) 37083 e dal XIII (Aurelio) con 34938.