L’ex concorrente di “Love is Blind” Jeremy Hartwell ha citato in giudizio Netflix, sostenendo che la società ha violato alcune leggi sul lavoro.

Hartwell, un direttore di una società di mutui di Chicago che è apparso nella seconda stagione dello spettacolo, ha intentato causa alla Corte Superiore di Los Angeles a giugno, secondo CBS News. Ha accusato Netflix di aver imposto “condizioni di lavoro disumane” sul set e di aver fornito al cast alcol in abbondanza trattenendo cibo, acqua e un pagamento adeguato.

“È una questione di giustizia e non si tratta di soldi per me“, ha detto Hartwell, per CNN.

“Sento fortemente che queste pratiche siano sbagliate e debbano cambiare. E il motivo per cui sto facendo questi sforzi con questa causa è che spero che questo diventi un catalizzatore per questi cambiamenti, in modo che i futuri membri del cast di reality TV non debbano passare attraverso questo”.

Hartwell ha anche nominato imputati lo staff dello spettacolo, la società di produzione Kinetic Content e la società di casting Delirium TV. La causa ha affermato che il personale ha classificato erroneamente i concorrenti come appaltatori indipendenti per risparmiare denaro negando loro gli straordinari e il pagamento del salario minimo.

Hartwell ha detto che i concorrenti hanno lavorato regolarmente 20 ore al giorno per sette giorni alla settimana per 1.000 dollari a settimana. Sono circa 7,14 dollari l’ora, meno della metà del salario minimo di 15 dollari nella contea di Los Angeles.

L’avvocato di Hartwell Chantal Payton, tuttavia, ha detto alla CNN che il personale ha deliberatamente trattenuto il cibo per rendere “i membri del cast affamati per alterare le loro emozioni e il processo decisionale“. Hartwell ha detto che lo staff ricordava costantemente ai concorrenti di non parlarsi mentre viaggiavano verso il set chiuso.

Alcool come se non ci fosse un domani

Ha anche detto che i loro portafogli, documenti d’identità, passaporti e telefoni cellulari sono stati confiscati all’arrivo, e sono stati chiusi nelle loro stanze per 24 ore di fila. Hartwell ha aggiunto l’alcol era disponibile gratuitamente.

“La combinazione di privazione del sonno, isolamento, mancanza di cibo e un eccesso di alcol, tutti richiesti, consentiti o incoraggiati dagli imputati hanno contribuito a condizioni di lavoro disumane e uno stato mentale alterato per il cast“, si legge nella causa.

Hartwell ha detto che spera che la sua potenziale azione collettiva a nome dei suoi compagni partecipanti cambierà queste pratiche. Ma Kinetic Content ha detto alla CNN in una dichiarazione sabato che la causa era infondata.

Il rappresentante ha aggiunto che Kinetic Content non vorrebbe speculare sulle motivazioni di Hartwell nel presentare la causa, per la quale “non c’era assolutamente alcun merito“.