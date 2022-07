L’emergenza per i costi dei carburanti non accenna a finire. In Italia anche in questa stagione estiva sono previsti prezzi record per i rifornimenti di benzina e del diesel. Considerato il periodo coincidente alle vacanze, il caro prezzi sui carburanti andrà ad incidere per le attività turistiche e ricreative.

Benzina e diesel, il nuovo bonus da 200 euro per i dipendenti

Allo stato attuale, su scala nazionale, il prezzo medio per un litro di benzina ha superato ancora una volta la quota dei 2 euro. I costi possono essere anche maggiori per gli italiani in caso di modalità servito, anziché self service.

Lo stesso scenario riguarda anche il campo del diesel. Per il gasolio i prezzi sono leggermente più bassi, ma superano anche in questo caso la quota dei 2 euro al litro.

In linea con quanto previsto per le forniture energetiche domestiche, l’esecutivo ha confermato almeno sino alla fine dell’estate la riduzione del 0,20 centesimi sul valore delle accise.

Nonostante le voci delle ultime settimane, almeno per ora è da smentire un ulteriore taglio per le accise sui carburanti. Tuttavia, per favorire, le attività lavorative il Governo ha messo in campo un ulteriore incentivo per gli italiani.

Tutti i dipendenti privati potranno ricevere, in base a quelle che sono le indicazioni dei datori di lavoro, un bonus dal valore di 200 euro sui carburanti. Il bonus è elargito direttamente dai datori di lavoro e può essere anche attribuito come premio di produzione per i dipendenti più meritevoli. I datori di lavoro potranno ricevere rimborso per il bonus da 200 euro sui carburanti sottoforma di contributo d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.