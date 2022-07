Un volantino Bennet pieno zeppo di ottime occasioni vi attende nel breve periodo, in questi giorni gli utenti hanno davvero la possibilità di accedere ad una campagna promozionale sorprendente, con prezzi sempre più economici.

Per una volta il risparmio è garantito da una selezione di sconti praticamente mai visti prima, sebbene comunque tutti rivolti verso il pubblico che avrà l’opportunità di recarsi personalmente presso i negozi fisici, non sul sito ufficiale. La rateizzazione senza interessi, se interessati, è da considerarsi attivabile solo al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Bennet, come fare per risparmiare al massimo

Bennet fa risparmiare i propri clienti con una promozione molto interessante, arricchita ad esempio dallo sconto splendido applicato sull’Apple iPad di ultima generazione (versione 2021), disponibile nella variante solo WiFi da 10.2 pollici di diagonale. Il suo prezzo finale è di soli 299 euro, ricordiamo non avere lo slot per la SIM, e di conseguenza essere completamente sbrandizzato.

Coloro che invece vorranno puntare all’acquisto di uno smartphone, potranno decidere di affidarsi al Samsung Galaxy A12, in questo caso in vendita a 149 euro, e dalle discrete prestazioni generali. In particolare è impreziosito dall’interfaccia caratteristica dei prodotti dell’azienda, nonché una buonissima batteria che garantisce una autonomia superiore alla media.

Come anticipato, gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici, non sarà possibile affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. Per i dettagli consigliamo comunque il collegamento diretto al suddetto, in modo da conoscere anche gli altri sconti.