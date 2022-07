Google Play è un ottimo posto per scoprire nuove app, ma è importante essere cauti prima di scaricarne di nuove a causa delle potenziali conseguenze sulla sicurezza.

Anche le app più vecchie e consolidate possono rivelarsi incubi se non stai attento. Alcune app possono raccogliere i dati dal tuo telefono e condividere le tue informazioni personali con inserzionisti di terze parti per denaro. Ecco perché abbiamo creato un elenco delle 8 app Android più pericolose che dovresti eliminare dal tuo telefono in questo momento.

Browser UC

Sviluppato da UCWeb, una sussidiaria del gigante tecnologico cinese Alibaba, il browser UC è uno dei browser Web più scaricati su Android. Tuttavia, gli analisti della sicurezza informatica affermano che non protegge adeguatamente le trasmissioni di dati, che possono lasciare i tuoi dati personali a rischio di essere intercettati da hacker e agenzie di intelligence.

Secondo i ricercatori, il browser utilizza una crittografia debole, e talvolta nessuna crittografia, quando trasmette sequenze di tasti sul web. Questo la rende un’app pericolosa e non protetta che dovrebbe essere eliminata dal telefono il prima possibile.

CleanIT

CLEANit afferma di essere un pulitore di file spazzatura che ha milioni di download sul Play Store. L’app non solo ha bisogno di un sacco di autorizzazioni, ma pubblicizza anche app sospette. In effetti, alcuni di esse possono persino essere dannose per il tuo telefono.

Dolphin Browser

Il browser Dolphin è un’altra app browser di terze parti molto popolare che promette molto ma offre molto poco. Secondo numerosi rapporti nel corso degli anni, Dolphin non solo salva le sessioni di navigazione in modalità di navigazione in incognito, ma rivela anche il tuo indirizzo IP originale anche durante l’utilizzo di una VPN.

Virus Cleaner

Un’app con oltre 14 milioni di installazioni, Virus Cleaner – Antivirus Free e Phone Cleaner di Super Cleaner Studio è esattamente ciò che non va nell’ecosistema Android. Viene fornito con un sacco di annunci, molti dei quali riguardano servizi e marchi di dubbia reputazione.

SuperVPN

Con oltre 100 milioni di installazioni, SuperVPN è una delle app VPN più utilizzate su Android. Tuttavia, gli analisti della sicurezza informatica all’inizio di quest’anno hanno affermato che l’app include vulnerabilità critiche che potrebbero consentire agli hacker di eseguire attacchi MitM (Man-in-the-Middle), potenzialmente rubando informazioni personali, inclusi dettagli della carta di credito, foto e chat private.

Secondo i rapporti, gli hacker possono anche sfruttare le vulnerabilità per dirottare la connessione di un utente a siti web dannosi che potrebbero mettere ulteriormente in pericolo la privacy e la sicurezza degli utenti.