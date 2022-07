Gli utenti che hanno un profilo attivo su WhatsApp, per quanto concerne la tutela della loro privacy, non devono prestare esclusivamente attenzione alle conversazioni. Talvolta, infatti, anche dalla foto profilo possono derivare problemi non di poco conto.

WhatsApp, la foto profilo e tutti i rischi annessi per gli utenti

Da anni oramai gli hacker hanno imparato come ottimizzare alcune delle regole a dir poco permissive della piattaforma di messaggistica istantanea sul fronte della privacy e della riservatezza.

Differenziandosi da altri servizi di messaggistica istantanea così come da altri social, gli utenti di WhatsApp in base a quelle che sono le impostazioni automatiche della piattaforma hanno la possibilità di guardare a schermo intero le immagini del profilo di altri utenti e di conseguenza hanno anche la possibilità di effettuare screenshot per le stesse foto profilo.

Queste caratteristiche in termini di impostazioni da parte degli sviluppatori di WhatsApp tendono a favorire di gran lunga hacker e malintenzionati della rete. Non è un caso se nelle ultime settimane gli episodi di soprusi sono aumentati con i casi di furti d’identità in prima linea e con la creazione di profili fake in seconda battuta.

Per difendere la propria privacy, quindi, gli utenti devono procedere con la cancellazione dell’immagine. Come alternativa, gli utenti, grazie alle opzioni del menù Impostazioni, hanno anche la possibilità di condividere le immagini del profilo con i soli contatti nella rubrica dello smartphone. Questo sistema rappresenta una sorta di mediazione per chi intende difendere la propria sicurezza senza rinunciare alla foto di copertina.