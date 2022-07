I prezzi sono quasi gratis da Unieuro, la nuovissima campagna promozionale convince gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con il pagamento ridottissimo dei migliori dispositivi in circolazione.

Coloro che decideranno di avvicinarsi al mondo di Unieuro, devono comunque sapere che gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio, come anche direttamente sul sito ufficiale, dove si trova la possibilità di accedere alla spedizione gratuita presso il domicilio, senza costi aggiuntivi solo con una spesa del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: offerte e grandissimi sconti per tutti

Unieuro non scherza con una campagna promozionale infarcita di sconti pazzeschi, ma sopratutto di prezzi decisamente più bassi del normale. I modelli che maggiormente hanno attirato la nostra attenzione sono più che altro legati al mondo Apple, con soluzioni del calibro di iPhone 13 Pro Max, proposto alla cifra finale di soli 1229 euro, passando anche per il vecchio iPhone 12, il cui prezzo scende a 749 euro, oppure un buonissimo (e più recente) iPhone 13, disponibile a 929 euro.

Le alternative sono tutte legate al mondo Android, vanno a coinvolgere soluzioni del calibro di Galaxy S22, acquistabile con un esborso finale di 769 euro, ed altri ancora. Se arrivati a questo punto foste curiosi di conoscere da vicino la campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire subito il sito ufficiale, per scoprire dettagliatamente ogni singola riduzione di prezzo da non perdere assolutamente di vista. Le offerte, come anticipato, sono attive ovunque in Italia.