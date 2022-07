Il Galaxy Unpacked del prossimo mese offrirà la possibilità di conoscere ufficialmente i nuovi pieghevoli Samsung ma, nell’attesa, sono emerse alcune immagini del Galaxy Z Flip 4 che permettono di osservare con maggior precisione quelle che saranno le novità introdotte dall’azienda.

Samsung rilascerà il suo Galaxy Z Flip 4 insieme al Galaxy Z Fold 4 il prossimo 10 agosto e, nella stessa occasione, proporrà anche i nuovi Galaxy Buds 2 Pro e Galaxy Watch 5.

Samsung: alcune immagini mostrano come sarà il Galaxy Z Flip 4!

A breve Samsung presenterà al pubblico i suoi nuovi device e tra questi un posto di rilievo sarà destinato ai pieghevoli di ultima generazione. L’azienda proporrà un Galaxy Z Fold 4 con design rinnovato e importanti novità che segnano un miglioramento sostanziale delle prestazioni sia dal punto di vista tecnico che estetico.

Scarseggiano gli aggiornamenti estetici previsti sul Galaxy Z Flip 4. Le immagini condivise in rete dal leaker Evan Blass mostrano un dispositivo molto simile al modello precedente con piccoli cambiamenti che coinvolgono il meccanismo a cerniera e il comparto fotografico.

Il dispositivo appare di profilo e ciò mette in evidenza l’aumento dello spessore dei sensori fotografici, che potrebbero essere rinnovati da Samsung al fine di garantire una migliore qualità fotografica. Il colosso potrebbe anche far ricorso a una nuova cerniera, meno evidente rispetto al Galaxy Z Flip 3. Una tecnologia del tutto nuova sarà utilizzata anche sul Galaxy Z Fold 4, i cui render emersi in precedenza hanno dato prova di una linea di interruzione nel display davvero meno evidente.

Le immagini realizzate da Blass mostrano lo smartphone in una colorazione inedita. Samsung proporrà anche il suo Galaxy S22 e gli auricolari wireless in arrivo nella colorazione Bora Purple.