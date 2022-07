Il prossimo smartphone premium di Samsung, il Galaxy S23 potrebbe non arrivare mai in Europa, perlomeno la versione Exynos, grazie a una clamorosa decisione.

Samsung Galaxy S23: Stop alla differenza di CPU tra i vari mercati

Come consuetudine la linea di produzione Samsung si differenzia nelle CPU in base al mercato di destinazione.

Fino ad ora abbiamo sempre visto in vendita gli smartphone della linea Galaxy S con processore Exynos in Europa e Snapdragon in America.

Qualcosa però sta per cambiare a favore del colosso americano Qualcomm! Gia ad oggi con le linee foldable di Z Flip e Z Fold, l’azienda sudcoreana ha optato per l’adozione di soli processori Snapdragon in tutti i mercati di vendita.

Dopo diversi problemi sorti nelle linee di produzione per le CPU fabbricate da Samsung, l’azienda secondo i rumors starebbe valutando di escludere gli Exynos dei prossimi Galaxy S23.

La situazione pare abbastanza seria, in particolare dopo gli innumerevoli problemi con la linea S22 come scarsa ricezione e surriscaldamento.

Samsung non produce solo le CPU Exynos ma anche gli Snapdragon 8 gen 1, di cui ha recentemente perso il contratto a favore di TSMC a causa della bassa qualità di produzione. Lo stesso chip SD 8 prodotto da TSMC è risultato più performante del 30% con un consumo del 20% in meno, una bella differenza che agli occhi di Qualcomm non è passata inosservata.

Anche sui social, nei gruppi dedicati non è difficile imbattersi in clienti furibondi, che dopo aver acquistato un modello premium della linea S22 hanno riscontrato i problemi sopracitati.

Tuttavia Samsung non intende arrendersi, ma più verosimilmente prendersi una pausa per concentrarsi sulla risoluzione dei problemi nelle linea produttive.

In cantiere pare ci sia una nuova CPU ad altissime prestazioni appositamente ideata per la linea Galaxy che dovrebbe arrivare sul mercato con S24 o al più tardi con S25.

Nel frattempo in Europa il prossimo Samsung S23 quasi certamente arriverà con lo Snapdragon 8 gen 2 prodotto da TSMC.