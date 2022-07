Poche settimane ci separano ormai dall’arrivo dei nuovi smartphone pieghevoli Samsung ma ciò non frena la macchina delle indiscrezioni, già proiettata verso il futuro e quella che sarà la quinta generazione di Galaxy Z Fold e Z Flip.

Di recente il leaker Evan Blass ha condiviso in rete alcune immagini che mostrano il Galaxy Z Flip 4, il cui lancio dovrebbe avvenire il prossimo 10 agosto. Samsung non ha ancora annunciato la data ufficiale del suo Galaxy Unpacked estivo ma le informazioni si dimostrano particolarmente attendibili. L’azienda al momento potrebbe non essere impegnata soltanto nella messa a punto della sua nuova generazione di smartphone pieghevoli. Secondo alcune fonti, Samsung sarebbe già a lavoro sui suoi Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5.

Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5: le vendite saranno limitate!

Il primo dettaglio emerso sui pieghevoli del 2023 riguarda la quantità di unità che Samsung sembra avere intenzione di produrre e, quindi, le stime di vendita che, a quanto pare, saranno limitate. Tenendo conto di quanto emerso, il colosso ritiene che i modelli in arrivo quest’anno riscuoteranno un successo maggiore rispetto ai dispositivi futuri.

I due Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 non saranno