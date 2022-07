Un elenco segreto di offerte dai prezzi praticamente mai visti prima d’ora, vi attende proprio in questi giorni da MediaWorld, la campagna promozionale convince con una buonissima selezione di sconti speciali, anche sui top di gamma più in voga del periodo.

Gli acquisti, se interessati ad approfittare dell’ottima campagna promozionale, possono essere completati solamente nei negozi fisici, con la sola aggiunta diretta del sito ufficiale, il quale però potrebbe richiedere il pagamento di un piccolo contributo per la consegna a domicilio (a prescindere dal livello di spesa).

MediaWorld: offerte dai prezzi assurdi

La spesa da MediaWorld è ridottissima in questi giorni, data la presenza di un volantino veramente pazzesco, pronto a dire la sua grazie alla possibilità di godere di uno sconto fisso applicato sull’acquisto di un nuovo prodotto Samsung.

L’idea alla base della campagna promozionale ricorda moltissimo il caratteristico Sconto Subito di MediaWorld, ovvero applicare la riduzione al superamento di una soglia, con sconto prestabilito applicato sullo stesso scontrino. In questo caso il limite è dettato dal marchio di riferimento, infatti sarà strettamente necessario affidarsi a Samsung, indipendentemente dalla categoria merceologica.

Le riduzioni saranno pari a 50, 100 e 250 euro, al superamento delle varie soglie di 250, 500 e 1000 euro, ovviamente non cumulabili. Ciò sta a significare, in parole povere, che verrà applicato solamente uno sconto per scontrino, per gli acquisti effettuati entro e non oltre il 17 luglio 2022, sia in negozio che online direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.