La causa in corso tra Google e Sonos probabilmente non è in prima linea nella mente di nessuno, ma potrebbe avere risvolti controversi. In breve: Sonos era in possesso di alcuni brevetti, un tribunale ha deciso che Google li ha violati. Invece di pagare per concedere in licenza questi brevetti, l’azienda ha rimosso la funzione associata ai brevetti.

Sfortunatamente, non esiste un elenco completo delle funzionalità che Google ha portato via a seguito di queste modifiche ai brevetti, ma sappiamo per certo che abbiamo perso più di quanto l’azienda abbia divulgato pubblicamente a gennaio. Infatti, ha riconosciuto alcuni problemi, mentre altri sono emersi semplicemente a causa dei reclami dei clienti. Non si sa in tutto ciò quali funzioni siano invece state rimosse solo e soltanto per porre rimedio alla causa con Sonos.

Google e Sonos ancora ai ferri corti per dei brevetti violati, Google preferirebbe non pagare affatto

Questa causa è in corso da anni e il fatto che Google non fosse preparato per soluzioni alternative su questi problemi non è accettabile. Ignorando la perdita delle funzionalità stesse, la comunicazione con i clienti sui problemi riscontrati è scadente. “Sono sorpreso che Google si metta nella posizione in cui è solo una questione di denaro pagare il titolare del brevetto per evitare di degradare i suoi prodotti. I prodotti rischiano di rovinarsi e non funzionare affatto“.

Il fatto è che Google potrebbe accettare di concedere in licenza i brevetti di Sonos in qualsiasi momento, ripristinando la funzionalità originariamente descritta. Anche se si rifiuta di farlo, a causa del funzionamento di questi prodotti e del fatto che possono essere collegati a un account Google, è nel potere dell’azienda contattare direttamente la maggior parte dei clienti interessati. Tuttavia, pare che l’azienda preferirebbe ridurre ed eliminare la funzionalità causando eventuali problemi piuttosto che pagare e risolvere la vicenda facilmente. Sonos ha cercato di raggiungere un compromesso già nel 2016.