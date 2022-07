Facebook sta per introdurre una novità che stravolge i principi fino ad ora professati. La piattaforma non ha mai consentito ai suoi iscritti di possedere più di un account ma adesso rivolge il suo sguardo verso i “Profili multipli“: ogni utente potrà creare più profili da collegare a un unico account. Per realizzare un secondo profilo oltre quello principale, dunque, non sarà necessario utilizzare una mail differente.

Profili multipli su Facebook: sarà possibile abbinare più profili a un solo account!

La novità sulla quale Facebook è attualmente a lavoro sembra mirare ad un maggiore coinvolgimento degli utenti, sempre meno incuriositi dalla piattaforma. Zuckerberg potrebbe voler invogliare i suoi iscritti a non abbandonare il social in favore delle piattaforme più in voga, come TikTok.

Ogni utente potrà creare fino a cinque profili da abbinare all’account principale e avrà la possibilità di passare da un profilo all’altro senza alcuna difficoltà, in pochi istanti. L’idea di Facebook sembra essere quella di consentire agli iscritti di possedere un profilo differente per ogni interesse: un profilo potrebbe essere utilizzato per gli amici mentre un altro esclusivamente per motivi lavorativi.

Non sarà necessario utilizzare email differenti e si avrà la possibilità di scegliere il nome utente che si preferisce ma non sarà possibile inserire numeri o caratteri speciali. Inoltre, i comportamenti che andranno oltre la politica della piattaforma, seppur attuati con uno solo dei profili posseduti, potrebbero ricadere sull’intero account.

La novità pensata da Facebook non è stata ancora annunciata e non è chiaro quando questa sarà ufficialmente introdotta.