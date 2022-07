Offerte assolutamente molto interessanti vi attendono in questi primi giorni del mese da Expert, la campagna promozionale convince gli utenti con una serie di riduzioni di prezzo molto interessanti, applicate sopratutto su prodotti di alto livello.

La soluzione che troverete raccontata nel nostro articolo, risulta essere disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, infatti gli acquisti sono effettuabili praticamente ovunque senza costi aggiuntivi, se non nel caso in cui si decidesse di affidarsi al sito ufficiale, per il quale la spedizione presso il domicilio è completamente a pagamento, a prescindere dal livello di spesa raggiunto.

Expert: questi sono gli sconti migliori del momento

Gli sconti migliori del momento di Expert sono attivi ovunque fino al 17 luglio, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, anche ad esempio sull’acquisto di uno smartphone top di gamma, quale potrebbe essere l’iPhone 12. Questi, sebbene non sia il più recente del mercato, viene attualmente proposto a soli 699 euro, una cifra più che accessibile per la maggior parte dei consumatori nazionali.

Nel caso in cui si volesse invece approfittare di un dispositivo con sistema operativo Android, l’occhio cade irrimediabilmente sul bellissimo Oppo Find X5 Lite, disponibile nel periodo corrente a soli 449 euro. Non mancano prodotti ancora più economici, quali possono essere Redmi 9A, Redmi 9C, TCL 305i, Galaxy A03, Galaxy A52s e similari. I dettagli del volantino sono comunque racchiusi per comodità direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.