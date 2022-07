Le nuove offerte del volantino Euronics sono veramente assurde, promettono un risparmio che difficilmente abbiamo visto altrove in Italia, senza porre limiti o vincoli particolari, se non in merito alla disponibilità sul territorio, in particolare alla localizzazione geografica.

Avete capito bene, come al solito la corrente campagna promozionale di Euronics risulta esser vincolata al socio di appartenenza, con acquisti effettuabili solamente nelle location fisiche, non online sul sito ufficiale dell’azienda. A prescindere da ciò, tutti i prodotti sono distribuiti no brand e sono anche con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime aree di acquisto.

Euronics: queste sono le offerte da non perdere

Acquistare i top di gamma a prezzi scontati è possibile direttamente da euronics, grazie a questa incredibile campagna promozionale, infatti, si possono raggiungere ottimi sconti sui migliori device in circolazione.

Il più interessante fra tutti resta senza dubbio iPhone 13 Pro Max, oggi acquistabile con un esborso finale non superiore ai 1249 euro, senza però dimenticarsi di soluzioni leggermente più economiche (ma non troppo), quali potrebbero toccare iPhone 13, in vendita a soli 769 euro.

Le alternative legate al mondo Android, invece, spaziano su Galaxy S21 FE, il cui prezzo si ferma a 450 euro, oppure anche su soluzioni sempre più economiche, come Galaxy A22, Galaxy A33 o anche Galaxy A13. I prodotti in questione sono disponibili a meno di 300 euro, ma per i dettagli e tutti gli sconti, consigliamo la visione del sito ufficiale.