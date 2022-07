Un volantino davvero pazzesco vi attende in questi giorni da Esselunga, una campagna promozionale assolutamente infarcita di ottime riduzioni di prezzo, ma con un singolo modello di tecnologia in offerta.

Tutte le promozioni che discuteremo nel nostro articolo, ricordiamo essere valide solo ed esclusivamente nei negozi fisici, per acquisti completati entro e non oltre il 20 luglio 2022. Le scorte, stando a quanto comunicato, potrebbero essere limitate, di conseguenza si consiglia una rapida decisione, onde evitare spiacevoli inconvenienti.

Esselunga: quali sono le nuove offerte da non perdere

Grazie all’attuale offerta tech di Esselunga, gli utenti hanno la possibilità di acquistare lo Xiaomi Redmi Note 10S, uno smartphone di fascia medio-bassa, attualmente in vendita a meno di 200 euro, più precisamente soli 169 euro.

La scheda tecnica, per la variante da 64GB di memoria interna, parla di un prodotto con display AMOLED da 6,43 pollici di diagonale, affiancato da processore Helio G95 (nella configurazione con 6GB di RAM), senza dimenticarsi della presenza di chip NFC e di sensore per le impronte digitali, ma anche di due componenti fondamentali.

La prima è la batteria da ben 5000mAh, con ricarica rapida a 33 watt, per una autonomia ben superiore ai diretti concorrenti; la seconda invece riguarda il comparto fotografico, con la presenza di un sensore principale da ben 64 megapixel. L’acquisto, come anticipato del resto, potrà essere completato fino al 20 luglio 2022, solo ed esclusivamente nei negozi fisici, a meno che la merce non finisca anzitempo.