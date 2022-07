Un elenco assurdo di prezzi quasi gratis vi attende nei punti vendita di casa Coop e Ipercoop, proprio in questi giorni gli utenti sono liberissimi di accedere a prodotti di alto livello, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari in termini di localizzazione territoriale.

Tutti i consumatori che decideranno di ricorrere all’acquisto dei prodotti, devono comunque ricordare che i prezzi comprendono le solite soluzioni, ovvero la variante no brand nel caso in cui si parlasse di telefonia mobile, con l’aggiunta della garanzia legale per ogni acquisto effettuato, la cui durata si aggira sui 2 anni dalla data dello scontrino.

Coop e Ipercoop: questi sono gli sconti migliori

Gli sconti migliori del volantino Coop e Ipercoop sono interamente legati alla fascia medio bassa della telefonia mobile, con prodotti economici, in vendita a non più di 200 euro. I due smartphone da non perdere assolutamente di vista sono senza dubbio Oppo A54s e Realme C21Y; il più interessante è Oppo A54s, un terminale in vendita comunque a soli 169 euro, ma ugualmente in grado di garantire ottime prestazioni generali per tutti i consumatori che decideranno di acquistarlo.

Nel caso in cui foste interessati ad un dispositivo più economico, il consiglio è di optare direttamente per il Realme C21Y, disponibile all’acquisto proprio a soli 99 euro. Per i dettagli del volantino consigliamo ad ogni modo di collegarsi direttamente online sul sito ufficiale; in parallelo, ricordiamo che gli acquisti sono effettuabili solamente in loco.