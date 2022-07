Il volantino non ammette rivali sul territorio nazionale, con la campagna promozionale attuale, infatti, i prodotti sono sempre più economici e dal prezzo basso, rispetto a quanto è possibile vedere altrove in Italia, non da comet ovviamente.

Per essere sicuri di accedere ai migliori sconti del momento, dovete ricordare di recarvi in un qualsiasi negozio in Italia, oppure direttamente sul sito ufficiale, solamente in questo secondo caso è prevista la consegna gratuita presso il domicilio, senza costi aggiuntivi di sorta.

Comet: offerte dai prezzi assurdi per tutti

Il volantino di casa Comet apre le porte dei negozi ad alcune ottime offerte decisamente interessanti, come ad esempio l’ottimo Apple iPhone 13, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 769 euro, un prezzo sicuramente alto, ma comunque inferiore rispetto a quelli che erano i listini originari.

Spostando l’attenzione sul mondo Android, l’occhio cade irrimediabilmente sul Realme GT 2 Pro, un prodotto decisamente recente, impreziosito da specifiche tecniche di livello assoluto, ed un prezzo che non va oltre i 799 euro.

Scendendo verso soluzioni più economiche ed alla portata di tutti, incrociamo prodotti del calibro di Redmi 10, redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Realme 9 Pro e simili. Tutti questi sono commercializzati a meno di 400 euro, una fascia medio-bassa, per intenderci.

Se siete rimasti incuriositi dall’ottima campagna promozionale di Comet, non dovete fare altro che collegarvi direttamente al sito ufficiale, dove troverete tutti i dettagli e le informazioni del caso.