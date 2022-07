Gli sconti carrefour sono assolutamente da non perdere di vista, le migliori offerte del momento permettono a tutti i consumatori di spendere decisamente meno del previsto, anche sull’acquisto di veri e propri top di gamma.

La campagna promozionale convince con una serie di ottime riduzioni, applicate sulle più svariate categorie merceologiche, tra cui smartphone, o elettronica generale. Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, sono da considerarsi validi solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.

Carrefour, ottime offerte con prezzi ai minimi storici

Con l’attuale campagna promozionale di Carrefour, gli utenti sono molto felici di avere l’occasione di accedere ad una selezione di sconti specialissimi, tutti pensati per invogliarli all’acquisto di prodotti di fascia medio-bassa.

Osservando ad esempio il segmento degli smartphone, notiamo la presenza di un eccellente Motorola Moto E20, un prodotto relativamente economico, data la richiesta finale inferiore ai 99 euro, con il quale riuscire ad accedere ad ottime prestazioni generali. Tra queste annoveriamo chiaramente un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, passando anche per una batteria da ben 5000mAh, pronta per garantire una autonomia superiore alle aspettative, per finire con 2GB di RAM e 32GB di memoria interna, fortunatamente espandibili.

Per la campagna promozionale attuale, ricordiamo che il prodotto in promozione presenta variante no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti saranno decisamente più tempestivi di quanto immaginiate, data l’assenza di una brandizzazione dell’operatore telefonico (indipendentemente da quale sia).