Carburanti in calo: il Governo offre 200 euro, i prezzi stanno tornando alla normalità!

Il costo del metano auto è in aumento, ma per fortuna ci consolano i cali dei prezzi di benzina e diesel. Staffetta Quotidiana esattamente ieri mattina, analizzando i dati di circa 15mila impianti, ha fatto una scoperta a dir poco interessante: IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi di benzina e gasolio, mentre Tamoil ha effettuato un ribasso di 4 cent/litro su entrambi. Rimanendo sull’onda delle notizie positive, sono in arrivo i buoni benzina da 200 euro. Siamo forse giunti al tanto atteso momento dei carburanti in calo?

Carburanti in calo: benzina e diesel stanno crollando e il bonus ci aiuterà ulteriormente

La misura prevista dall’articolo 2 del decreto legge n. 21/2022 consiste in un’agevolazione in favore dei lavoratori dipendenti sui buoni benzina eventualmente riconosciuti dall’azienda, esenti IRPEF fino alla soglia dei 200 euro secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR. Per quel che riguarda i lavoratori dipendenti non vi sono requisiti imposti o limiti reddituali.

Nella circolare n. 27/E si legge: “Si ritiene che i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato”.

La situazione attuale