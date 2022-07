Da Bennet in questi giorni è stato attivato un volantino dai prezzi decisamente più bassi del normale, con la campagna promozionale attuale, infatti, gli utenti sono liberi di accedere a prodotti di qualità, pronti ad essere acquistati a prezzi ridottissimi.

L’accesso alla campagna promozionale è possibile solamente nei negozi fisici, non sarà possibile accedervi tramite il sito ufficiale dell’azienda, né comunque è previsto l’accesso altrove sul territorio nazionale. Coloro che sono pronti a spendere poco o niente, devono comunque sapere che le condizioni di vendita sono pressoché invariate, prevedono infatti garanzia di 24 mesi ed anche no brand.

Bennet: offerte dai prezzi pazzi solo oggi

La nuova campagna promozionale di Bennet, in scadenza addirittura il 27 luglio 2022, promette tantissimi sconti da non perdere, come ad esempio l’accesso all’Apple iPad 10.2″ del 2021, ad un prezzo veramente basso, basteranno 299 euro per l’acquisto della variante da 64GB di memoria interna (solo WiFi).

Ad estendere il tutto, troviamo comunque la possibilità di affidarsi anche al Galaxy A12, uno smartphone di fascia bassa con sistema operativo Android, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 149 euro, un prezzo decisamente basso, se non irrisorio, rispetto al valore effettivo del prodotto stesso.

All’interno del volantino discusso nell’articolo, le altre offerte legate al mondo della tecnologia sono indiscutibilmente limitate, contiamo infatti solamente un microonde ed un ferro da stiro a vapore, entrambi in vendita a meno di 100 euro. I dettagli li trovate qui.