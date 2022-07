Uno degli Amazon Prime Day di quest’anno è giunto al termine. I saldi annuali di metà anno sono tornati per il settimo anno consecutivo, per la prima volta a luglio dal 2019. L’azienda ha reso pubblico il successo delle vendite del Prime Day nonostante le preoccupazioni per l’aumento dell’inflazione.

Secondo Amazon, questi due giorni di sconti e offerte hanno segnato un record mai raggiunto prima. Totalizzati 300 milioni di articoli acquistati in tutto il mondo per un ammontare complessivo di 1,7 miliardi di dollari di risparmi. Amazon si è assicurata di promuovere molte partnership con aziende indipendenti e/o più piccole. I dispositivi di questa categoria erano tra i più acquistati.

Molti prodotti di terze parti, tra cui l’Apple Watch Series 7, hanno subito un calo di prezzo notevole, anche se non ovunque allo stesso modo. Questo primo Prime Day era anche l’occasione giusta per acquistare Kindle, tablet Fire o telecamere di sicurezza prodotte dall’azienda. Lo shopping online era già un successo, adesso più che mai in seguito alla pandemia dovuta al Covid-19.

Amazon Prime Day 2022: risultati incredibili per l’azienda nonostante le difficoltà

Al di là del successo consolidato degli acquisti online, considerando l’attuale clima economico, questi numeri sono sorprendenti. Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha pubblicato il suo rapporto di giugno nel bel mezzo dell’Amazon Prime Day. Sembra che gli acquirenti abbiano colto questi giorni come un’opportunità per acquistare alcuni prodotti tanto desiderati a costi inferiori al solito. Anche se, l’aumento dei prezzi ha smussato quelle vendite. Alcuni prodotti con gli sconti hanno riportato tali prodotti ai prezzi di partenza precedenti a questa fase di inflazione.

Nonostante tutte le variabili da prendere in considerazione, il risultato di questo Prime Day resta un grande successo per Amazon. L’azienda dimostra per l’ennesima volta che può ancora convincere i consumatori a spendere soldi, persino di fronte alle difficoltà economiche. Vedremo se anche il Black Friday in arrivo tra qualche mese darà dei risultati.