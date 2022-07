Vodafone guarda con grandi prospettive al mercato della telefonia mobile nel mese di luglio. Il provider inglese torna ad essere protagonista agli occhi degli utenti e contro i gestori che hanno caratterizzato la loro offerta commerciale sulle promozioni low cost. Le migliori proposte dell’operatore inglese sono ancora legate all’operazione di portabilità della rete.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga

La tariffa più vantaggiosa per Vodafone è certamente la Special 100 Giga. Gli abbonati che decidono di attivare questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche un ticket con 100 Giga per navigare in internet con il 4G incluso.

Per gli utenti è previsto un costo di rinnovo il cui valore sarà pari a 9,99 euro. In aggiunta al costo per il rinnovo della promozione, gli utenti dovranno corrispondere una quota una tantum per l’attivazione con un costo di 10 euro. Nel costo di attivazione è prevista anche la dotazione della SIM.

A differenza delle precedenti occasioni, Vodafone assicura a tutti i suoi abbonati anche una garanzia non da poco. I clienti, infatti, avranno la certezza di costo bloccato nei sei mesi iniziali. Nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM, quindi, non saranno possibili rimodulazioni sui costi.

Coloro che sono interessati ad attivare la ricaricabile potranno rivolgersi presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale. Per la portabilità della rete al gestore francese sono necessari sino a tre giorni lavorativi.