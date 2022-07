Twitter ha citato in giudizio Elon Musk martedì per aver rinunciato alla proposta da 44 miliardi di dollari che avrebbe consentito l’acquisto della piattaforma di social media, accusando l’uomo più ricco del mondo di aver cercato di “distruggere l’azienda, interrompere le sue operazioni, distruggere il valore per gli azionisti e andarsene“.

Twitter vuole costringere Musk a completare la fusione al prezzo concordato originale di 54,20 per azione, secondo il deposito del tribunale.

“Dopo aver organizzato uno spettacolo pubblico per mettere in discussione Twitter, e dopo aver proposto e poi firmato un accordo di fusione favorevole al venditore, Musk crede che lui, a differenza di ogni altra parte soggetta al diritto contrattuale del Delaware, sia libero di cambiare idea, buttare via la proposta fatta alla società, interrompere le sue operazioni, distruggere il valore per gli azionisti e andarsene“, ha scritto Twitter in un reclamo di 241 pagine presentato alla Corte della Cancelleria del Delaware.

Secondo Twitter è stato un atto premeditato

“Seguono un lungo elenco di violazioni contrattuali commesse da parte di Musk che hanno gettato un drappo su Twitter e le sue attività“, ha aggiunto la società.

La causa arriva dopo che Musk ha dichiarato venerdì che stava rescindendo l’accordo di acquisizione perché Twitter non aveva fornito informazioni adeguate sugli account falsi.

Twitter ha sostenuto invece di aver fornito a Musk informazioni adeguate sui bot. Ha accusato Musk di “utilizzare questo argomento in malafede“.

Il rapporto uno screenshot di un’emoji che Musk ha pubblicato su Twitter in risposta alle dichiarazioni del CEO Parag Agrawal in merito alle decisioni che l’azienda sta prendendo per reprimere i bot. Twitter ha affermato che questo è uno dei tanti esempi in cui Musk “denigra” la piattaforma in violazione dell’accordo commerciale.

Le azioni di Twitter sono aumentate dell’1,0% a $ 34,39 nel trading post-mercato. Il presidente di Twitter Bret Taylor ha affermato che la società è “fiduciosa di prevalere alla Corte della Cancelleria del Delaware“.

In una nota interna martedì, il consulente legale di Twitter ha detto ai dipendenti che la società aveva “presentato una mozione per un processo accelerato insieme alla denuncia, chiedendo che il caso fosse ascoltato a settembre, poiché è di fondamentale importanza che la questione venga risolta rapidamente, ” secondo il New York Times.