Uno dei maggiori pericoli che affligge gli utenti Android ogni giorno sono senza alcun dubbio i malwares, i piccoli software dannosi infatti, pullulano nel web e colgono ogni occasione per infettare gli utenti, soprattutto i meno attenti, ovviamente l’obbiettivo è molto semplice, riuscire a carpire informazioni sensibili come codici di accesso bancari o passwords.

Per diffondersi questi software dannosi sfruttano come vettori delle banalissime applicazioni a prima vista legittime ma che, una volta installate, assumono il controllo del dispositivo iniziando a copiare tutto ciò che c’è salvato in memoria, dalle chat ai contatti senza disdegnare password e codici bancari.

Onde evitare di incappare in questa tipologia di pericolo vi consigliamo il download di applicazioni solo ed unicamente da fonti legittime come il Play Store di Google, all’interno del quale vengono condotti controlli periodici.

App malware buca conto corrente