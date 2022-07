Smartphone in carica di notte: sfatiamo i falsi miti, ecco cosa dicono gli esperti

Siamo un gregge di pecore che si affida alla prima notizia in circolo sulla rete. La verità è che prima di dar per vera un’informazione è necessario documentarsi a fondo per poi trarre delle conclusioni di sana pianta. In tal caso la verità è ancora molto confusa, ma le parole di Kyle Wiens, co-fondatore di iFixIt, ci schiariranno le idee. Dunque, è sicuro lasciare lo smartphone in carica di notte o può recare seri problemi alla salute?

Smartphone in carica di notte: qual è la verità?

Siamo abituati all’idea che lasciare lo smartphone in carica di notte possa portare a lungo andare alla distruzione della batteria. Questo ragionamento però poteva essere valido solamente in passato, quando gli smartphone non avevano neppure il 5G.

Come dice Kyle Wiens, il capo di iFixit, un’azienda californiana nota per le sue guide di riparazione e “smontaggio” di gadget di consumo: “Avere il telefono collegato di notte non diminuisce la batteria. Riguarda il conteggio dei cicli: conta come usi effettivamente la batteria, quanto lavoro stai facendo fare alla batteria”.

Wiens afferma che la tipica batteria dello smartphone riceverà circa 400 cicli di carica, il che dovrebbe aiutare il dispositivo a durare almeno un anno e mezzo. Tuttavia non è strano che alcuni durino anche di più. Ciò significa che molte persone mantengono comunque i propri dispositivi.

“In termini di graduale erosione della durata della batteria, ciò che deve essere compreso è che le batterie dei telefoni sono costantemente in uno stato di decadimento”, afferma un rappresentante del produttore di accessori per batterie e caricabatterie Anker . “Dormire con un telefono in carica durante la notte non farà alcuna differenza evidente nel processo.”