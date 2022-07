Nel corso delle prossime settimane vedremo arrivare ufficialmente su Netflix diverse nuove serie tv. Tra queste, ci sarà la nuova stagione di Sex Education, arrivata ormai alla quarta. Le vicende dei ragazzi del liceo Moordale continueranno ad emozionare i fan, ma a quanto pare dovremo dire addio ad un altro personaggio.

Sex Education 4: ecco chi abbandonerà la serie durante la prossima stagione

Come sappiamo, la serie tv Sex Education è stata rinnovata per la quarta stagione, la quale arriverà ufficialmente su Netflix già a luglio. Tuttavia, come già accennato, la nuova stagione sarà caratterizzata dell’addio di un altro personaggio noto della serie.

Si tratta dell’attrice Tanya Reynolds, ovvero l’interprete del personaggio di Lily Iglehart. Una scelta da parte dei produttori comunque nella norma. Con l’avanzare della storia, Sex Education dovrà necessariamente arricchirsi di nuovi personaggi e per questo dovremo dire addio ad altri personaggi le cui vicende si sono ormai concluse.

L’attrice Tanya Reynolds, in particolare, ha così commentato: “Non tornerò nella stagione 4, il che è triste, molto triste. È solo la naturale evoluzione di questi spettacoli: quando hai un cast così grande e così tanti personaggi, penso che devi lasciare che alcuni personaggi più vecchi vadano via per far posto a quelli più nuovi, il che è assolutamente la cosa giusta, come dovrebbe accadere”.

Vi ricordiamo che tra gli altri personaggi che abbandoneranno la serie tv c’è anche l’attrice Patricia Allison, ovvero l’interprete del personaggio di Ola. Quest’ultima ha infatti così dichiarato: “Ho amato moltissimo partecipare a Sex Education e interpretare Ola. Ma purtroppo non mi unirò alla squadra per la quarta stagione. Mi dispiace molto dovervelo dire, ragazzi. Ma mi dedicherò ad altre piccole cose, mi si sono presentate altre opportunità. L’ho fatto per tre anni e l’ho amato sinceramente. Amo lo show. Prima o poi dovrò, immagino, dire addio. Ma ci sono altre cose in arrivo! Altre cose sono in arrivo, ed è davvero eccitante”.