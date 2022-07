Le truffe rappresentano un’istanza da non sottovalutare in alcun modo per i clienti di Postepay e di Poste Italiane. Anche in estate sono numerosi e pericolosi i tentativi di phishing che si legano alla carta di credito ricaricabile di Poste Italiane.

Postepay, i finti messaggi degli accrediti per rubare soldi

I messaggi di truffa legati a Postepay rappresentano una minaccia da non sottovalutare. Tenendo fede alla loro strategia gli hacker, per attirare l’attrazione del pubblico, utilizzano sempre messaggi in cui si preannuncia l’invio di accrediti sulla carta. Questa una classica tipologia di messaggi: “Movimento in entrata sul tuo conto Postepay. Clicca qui per i dettagli”.

I lettori di queste comunicazioni, spinti dall’interesse, vengono indirizzati su una serie di link in allegato. Proprio l’eventuale click su questi link apre le porte ad una serie di rischi non da poco.

Agli hacker, infatti, è necessario un solo click su uno di questi messaggi per accedere ad una serie di dati riservati. Ad esempio, con un solo click i malintenzionati potrebbero mettere le mani sulle credenziali home banking degli utenti di Poste Italiane.

Il possesso delle credenziali home banking potrebbe spingere gli hacker a rubare gran parte dei risparmi presenti sulla Postepay delle vittime. Già tante persone in passato hanno segnalato questi casi critici con fondi persi nel giro di pochi minuti.

Poste Italiane ha fatto numerosi passi in avanti per combattere i tentativi di phishing, ma il ruolo degli utenti resta fondamentale. In caso di eventuali sospetti, è sempre bene affidarsi al servizio assistenza messo a disposizione dai tecnici di Postepay.