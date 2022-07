Se fai parte di uno dei settori creativi, hai quasi sicuramente sentito parlare di Adobe Photoshop. Questo potente strumento offre diverse utili funzioni per la modifica di foto, design e altro. E presto, l’utilizzo della piattaforma sul tuo computer potrebbe diventare molto più accessibile.

Adobe ha iniziato a provare una versione web gratuita di Photoshop, con l’intenzione di distribuirla in maniera quasi gratuita.

Nel giugno 2022, Adobe ha iniziato a testare una nuova versione gratuita di Adobe Photoshop sui browser Web. L’azienda ha già un’edizione web semplificata con funzionalità limitate, ma quella attualmente in fase di test ha una gamma più ampia di strumenti.

Sebbene per ora molte funzionalità extra siano gratuite, Adobe intende inserirne altre più esclusive per gli abbonati in seguito.

Chi può accedere gratuitamente ad Adobe Photoshop sul Web

Per cominciare, Adobe sta testando la sua versione web gratuita di Photoshop in Canada. Dovrai registrare un account prima di modificare le tue foto o i tuoi progetti, ma farlo è gratuito.

Puoi utilizzare la versione web gratuita di Adobe su più computer, inclusi MacBook e dispositivi con ChromeOS.

Se vivi fuori dal Canada, potresti essere in grado di accedere alla versione Beta di Photoshop. Safari non è supportato al momento, quindi dovrai utilizzare Chrome o Edge.

Quali funzionalità sono disponibili nella versione Web gratuita di Photoshop?

La versione gratuita di Adobe di Photoshop ha vari strumenti che puoi utilizzare senza dover attivare un abbonamento a pagamento.

L’uso dei livelli in Photoshop è un modo eccellente per ottenere i risultati di modifica desiderati e puoi utilizzare questa funzione anche attraverso la nuova edizione web.

Se desideri modificare le dimensioni dei tuoi elementi visivi, puoi utilizzare la funzione “Trasforma”. Puoi anche utilizzare lo strumento “Scherma” per aggiungere luminosità a parti specifiche del tuo progetto, mentre il “Pennello correttivo” ti consente di rimuovere elementi non necessari. Puoi trovare queste funzionalità, oltre a varie altre, nella barra degli strumenti a sinistra.

Noterai che la versione web di Photoshop ha un’interfaccia più elegante rispetto all’app desktop, semplificando la gestione del flusso di lavoro.

Sebbene Adobe abbia in programma di distribuire la sua versione Web gratuita in altri mercati, non sappiamo esattamente quando.

Adobe inoltre non ha annunciato quali strumenti renderà in seguito esclusivi per i clienti paganti. Ma una volta che si verificherà quel cambiamento, l’azienda ha affermato che gli utenti avranno ancora accesso ai meccanismi più importanti della piattaforma.