Ciò che molto spesso ci lascia legati al passato è rappresentato da quello che è l’affetto per alcuni oggetti o magari il buon ricordo che questi hanno lasciato. Pian piano si va avanti e quelle cose alle quali eravamo abituati vengono soppiantate da ciò che è un tempo pensavamo fosse il futuro, il quale inesorabilmente poi arriva.

Ci sono però alcuni oggetti del passato, soprattutto nel mondo della tecnologia, che oggi sembrano quasi scomparsi totalmente dai radar. Alcuni di questi potrebbero anche valere una piccola somma di denaro che andrebbe a superare quello che un tempo era il valore degli oggetti in questione.

Oggetti del passato: ecco qualcosa che probabilmente non ricorderete più

Qualcosa che di certo molto spesso vi capita ancora tra le mani, forse per lavoro o semplicemente come un ritrovato tra i vostri oggetti in casa è il cosiddetto compact disc. Se non lo riconoscete da questa dicitura, di certo non potrà che tornarvi in mente la sigla CD. Quello che per anni è stato la fonte dei giochi e che tuttora continua ad esserlo ad esempio nella PlayStation, un tempo serviva anche per la musica.

Quello che però forse rientra tra gli oggetti che ormai proprio non si vedono più è il floppy disk. Quadrato, compatto e soprattutto bello da vedere, il floppy ormai non esiste praticamente più.

Chi di voi farebbe tutte queste foto se all’interno del proprio smartphone ci fosse un rullino soggetto a consumo? Ovviamente nessuno. Ma diteci una cosa: da quanto tempo non vedete uno di questi oggetti in giro per la vostra casa?

Infine ecco anche alcuni smartphone, quelli di BlackBerry che ormai da diverso tempo sono diventati più di un ricordo.