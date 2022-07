Non molto tempo dopo aver svelato la sua intenzione di entrare nel settore pubblicitario ad aprile, i dirigenti di Netflix hanno incontrato molte società.

Roku, Comcast, Google, The Trade Desk, Netflix ha voluto ascoltare la proposta di tutte. Alla fine, tuttavia, il gigante della tecnologia Microsoft, supportato dalla sua unità pubblicitaria video Xandr recentemente acquisita, è emerso come il vincitore.

C’erano alcuni conflitti evidenti che avrebbero reso alcuni dei potenziali partner un abbinamento imbarazzante (Roku gestisce il canale Roku, Google possiede YouTube e Comcasts NBCUniversal possiede Peacock, dopotutto), per questo Netflix stava cercando con cui poteva avere un vantaggio nella conversazione.

La pubblicità digitale è invasiva, con molti dei giganti della pubblicità come Google e Meta (ex Facebook) che sfruttano il loro vasto fiume di dati per indirizzare con precisione i consumatori con annunci pertinenti. Anche molte società televisive si stanno spostando in quella direzione, promettendo annunci video digitali mirati con precisione.

Attenzione alla privacy

L’accordo con Netflix “approva l’approccio di Microsoft alla privacy, che si basa sulla protezione delle informazioni dei clienti“, ha scritto il presidente delle esperienze Web di Microsoft Mikhail Parakhin in un post sul blog il 13 luglio. Il COO di Netflix Greg Peters ha aggiunto in un suo post sul blog che la partnership avrebbe “forti tutele della privacy per i nostri membri”.

“Ha assolutamente senso che Netflix ne faccia un grosso problema“, ha detto a The Hollywood Reporter Kevin Krim, CEO della società di dati di marketing e analisi EDO. “Se hai una base di abbonati così preziosa, sarai incredibilmente protettivo nei loro confronti”.

La capacità di fornire privacy, combinata con uno stack tecnologico consolidato attraverso Xandr e una forte capacità di iterare rapidamente, ha contribuito a spingere Microsoft oltre il traguardo.

Tale flessibilità potrebbe consentire a Netflix di ridimensionare rapidamente la sua capacità pubblicitaria o di trasformare la sua strategia in caso di necessità.

Il gigante della tecnologia, nel frattempo, sarà in grado di sfruttare l’accordo con Netflix per potenziare la crescita di Xandr in un modo che il precedente proprietario AT&T non era mai stato in grado di fare.