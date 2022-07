Il cibo più mangiato dagli italiani in estate è sicuramente il gelato. Tuttavia, questa notizia potrebbe essere un brutto colpo per i consumatori abituali. Infatti, dopo i vari ritiri – e addirittura perquisizioni negli stabilimenti – a Ferrero e Buitoni, ecco che sono arrivati i prelievi dai supermercati anche per snack dolci e gelati.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni, i gelati di un noto marchio internazionale causerebbero forti emicranie, convulsioni e anche danni ai polmoni. Inoltre, per quanto riguarda gli snack dolci, ci sono dei grandi brand internazionali coinvolti da cui acquistiamo praticamente ogni giorno.

Gelati e snack pericolosi: ritiro dal mercato immediato

Nei giorni scorsi, la catena alimentare gestita da Cadoro-Eurofood ha individuato e confiscato il lotto codice EAN 3415581101935 con scadenza il 16/02/2023 del gelato alla vaniglia del noto marchio Haegen-Dasz.

A quanto pare, all’interno dell’estratto alla vaniglia utilizzato per fare i gelati, c’è la presenza di ossido di etilene, un gas potenzialmente pericoloso soprattutto per alcuni soggetti.