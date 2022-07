Gli sconti più pazzi arrivano da Euronics proprio in questi giorni, gli utenti sono pronti a spendere decisamente meno del solito per l’acquisto di nuovi smartphone dalla qualità elevata, tutti distribuiti a cifre praticamente mai viste prima d’ora, cosa volere di più?

La campagna promozionale di cui vi parleremo direttamente in negozio è da ritenersi attiva solamente presso gli stessi punti vendita fisici, al giorno d’oggi gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale, ed è necessario prestare attenzione alle possibili differenze di socio in socio.

Gli sconti più pazzi, e tutti i codici gratis da utilizzare su Amazon, vi aspettano in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics: offerte dai prezzi mai visti prima

Il volantino di casa Euronics nasconde ottime occasioni per spendere sempre meno sui vari acquisti, arrivano infatti sconti speciali sui migliori prodotti di casa Apple, con riduzioni importanti ad esempio sugli ultimi modelli in commercio, quali sono iPhone 13 Pro Max, disponibile all’acquisto a 1249 euro, senza però dimenticarsi del fratello minore iPhone 13, il cui prezzo scende a 769 euro, finendo con alcune ottime offerte legate al mondo Android.

Tra i modelli coinvolti annoveriamo ad esempio Galaxy S21 FE, il cui prezzo è di 450 euro, oppure anche uno a scelta tra Galaxy A22 e Galaxy A33, tutti a meno di 300 euro. Cosa volere di più?

La campagna promozionale in questione risulta essere attiva solamente nei negozi fisici in Italia, non online sul sito ufficiale, come ampiamente anticipato ed annunciato in precedenza. I dettagli sono raccolti sul sito.