CoopVoce: il gestore virtuale più gettonato con le promo Evo gratis, ecco 100GB

Il grande distacco classici gestori di telefonia mobile hanno inferto ai provider virtuali risulta ancora difficile da recuperare anche se è stato sensibilmente ridotto. Questi sono riusciti a generare un grande seguito intorno alle loro promozioni mobili, le quali in alcuni casi sono ancora disponibili dopo mesi.

Stiamo parlando proprio dell’esperienza offerta da CoopVoce, provider oggi molto acclamato dal pubblico per più ragioni. Le sue offerte Evolution sono ancora disponibili con i soliti prezzi ma soprattutto con quei contenuti che sono stati in grado di mettere in difficoltà anche gestori del calibro di Vodafone.

CoopVoce approfitta del momento e rinnova le sue promo Evolution con tutto incluso a partire da poco più di 4 euro al mese

I gestori virtuali sono il futuro ma anche il presente proprio come dimostra CoopVoce con le sue promozioni mobili. Le Evolution, che trovate proprio qui sotto, stanno riuscendo a dare il meglio al pubblico che sceglie di sottoscriverle. Come potete notare non mancano i contenuti al loro interno, con la connessione garantita in 4G.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS