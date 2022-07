La stagione dei rincari per le bollette gas e luce continua anche in estate. Nel corso di questo mese di luglio ed anche nelle prime settimane di agosto molti italiani si troveranno a pagare costi aggiuntivi per il rinnovo periodico delle loro utenze legate alle spese energetiche.

Bollette, gli aumenti sino a 1000 euro per luce e gas

Gli scenari legati ai costi di luce e gas sono chiari già da qualche mese. Per quanto concerne la componente luce, gli italiani rispetto allo scorso anno stanno pagando sino al 50% in termini di valore assoluto. Ancora peggiore è la situazione legata al gas. Complice anche i rapporti incrinati con la Russia a causa del conflitto in Ucraina, in Italia il costo del gas è aumentato sino al 65% rispetto ai prezzi del 2021.

Tali prospettive spingono ad un costo molto più elevato per le componenti energetiche da parte degli italiani. Nel solo 2022, tanti cittadini potrebbero ritrovarsi a fare i conti con una spesa superiore sino a 1000 euro per famiglia,

Gli incentivi del Governo per ora sono fermi al fondo da 15 miliardi garantito nelle precedenti settimane. Possibile che a stretto giro l’esecutivo proponga una serie di nuove risorse da stanziare per coprire gli aumenti per luce e gas previsti in estate.

Anche in queste settimane le associazioni di categoria si stanno facendo sentire con la politica, affinché venga stanziata la cifra indicativa di 30 miliardi. Proprio in 30 miliardi è calcolata la quota utile per azzerare completamente il valore degli aumenti per luce e gas nel 2022.