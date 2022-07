Xiaomi presenta il nuovo componente della serie flagship: Xiaomi 12 Lite. Spingendosi oltre i limiti del design e dell’imaging, Xiaomi 12 Lite racchiude funzionalità innovative in un’esperienza al top in grado di soddisfare anche il pubblico più esigente.

Design sottile e leggero per uno stile di vita alla moda

Caratterizzato da un elegante design sottile da 7,29mm e da un peso di soli 173g, Xiaomi 12 Lite offre un’impugnatura incredibilmente comoda. Inoltre, la scocca posteriore è dotata di una sfumatura di colore opaco che cambia con la luce e si estende anche sui bordi piatti laterali, dando vita a un’estetica semplice e raffinata. Ospita inoltre tre fotocamere posteriori, incorniciate da anelli metallici che trasmettono ricercatezza per i dettagli.

Xiaomi 12 Lite si distingue con una palette che consente di esprimere la propria personalità scegliendo tra tre splendidi colori: Lite Green, Lite Pink e Black.

Tripla fotocamera da 108MP per scattare foto da copertina

Con un comparto camera di livello professionale, Xiaomi 12 Lite vanta una fotocamera principale da 108MP, alimentata da un ampio sensore HM2, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 2MP in grado di catturare immagini nel dettaglio e ad alta definizione da qualsiasi angolazione. Se combinata con la messa a fuoco Eye Tracking e l’abilitazione della funzione Motion Capture, la configurazione della fotocamera offre un’elevata nitidezza e qualità delle immagini, aprendo le porte a un nuovo mondo di opportunità fatto di scatti da copertina improvvisati.

La fotocamera frontale da 32MP è dotata di un sensore GD2 e di funzionalità di messa a fuoco automatica, che consentono di scattare selfie ultra nitidi con chiarezza e colori raffinati. Grazie all’algoritmo sviluppato da Xiaomi, che sfrutta la stima della profondità e l’opacizzazione del ritratto per simulare un effetto bokeh fedele alla realtà, la modalità Selfie portrait con HDR automatico consente di scattare selfie decisamente fashion, mentre il completamento dettato dai due soft LED Xiaomi Selfie Glow rende la fotocamera capace di catturare tutta la bellezza naturale nei suoi dettagli più eccezionali, in tutti gli scenari.

Xiaomi 12 Lite è inoltre dotato di una serie di straordinarie funzioni di imaging per valorizzare post e video sui social media, tra cui Magic cutout, un editor professionale in grado di identificare e delineare automaticamente i soggetti consentendo l’editing delle immagini, la modalità Vlog con 19 template per la creazione di vlog in vari stili e altre interessanti funzioni come One-click AI cinema e una serie di filtri cinematografici di facile utilizzo.

Prestazioni 5G di livello flagship con ricarica turbo da 67W

Xiaomi 12 Lite è dotato di un chipset Snapdragon® 778G per offrire prestazioni 5G di livello flagship. Realizzato con un processore a 6nm, il SoC octa-core massimizza il 5G mantenendo l’equilibrio tra prestazioni e consumo energetico. Il sistema di raffreddamento multistrato garantisce inoltre un’efficiente dissipazione del calore a tutela di un’esperienza di utilizzo ottimale.

La batteria da 4.300mAh di Xiaomi 12 Lite supporta facilmente un’intera giornata di utilizzo, mentre la ricarica turbo da 67W consente di raggiungere il 100% di batteria in soli 41 minuti, per essere sempre in movimento. Per prolungare la salute della batteria dello smartphone nel lungo periodo, l’algoritmo di ricarica intelligente di Xiaomi – Xiaomi AdaptiveCharge – apprende i comportamenti di ricarica notturna degli utenti per ottimizzare la distribuzione della carica durante la notte, consentendo di ricaricare completamente il dispositivo prima che l’utente si svegli.

Esperienza visiva e sonora coinvolgente per l’uso quotidiano

Xiaomi 12 Lite è dotato di un display AMOLED da 6,55” con HDR10+ e Dolby Vision® che offre un’esperienza visiva di primissimo livello. Il display TrueColor, in grado di visualizzare 68 miliardi di colori, offre cromatismi ricchi e accurati, quando si sfogliano gli album fotografici o i cataloghi di moda preferiti.

Il dispositivo è inoltre caratterizzato da uno screen refresh rate fino a 120Hz e da un touch sampling rate di 240Hz per consentire un’esperienza ancora più fluida. Dotato di strumenti di protezione per gli occhi, tra cui la modalità Sunlight 3.0, la modalità Reading 3.0 e il True Display, Xiaomi 12 Lite offre un’esperienza visiva confortevole e riduce al minimo l’affaticamento degli occhi.

Xiaomi 12 Lite integra anche una coppia di altoparlanti stereo e la tecnologia audio spaziale Dolby Atmos® per un’esperienza sonora coinvolgente.

Disponibilità e prezzo

Xiaomi 12 Lite da 8GB+128GB sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane, al prezzo di 499,90€.