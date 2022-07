I clienti under 30 che desiderano ricevere ogni mese ben 200 GB di traffico dati dovranno affrettarsi. Mancano soltanto poche ore alla scadenza della straordinaria offerta WindTre Young 5G + nella versione Summer Edition.

Salvo ulteriori proroghe, la tariffa sarà disponibile soltanto fino a domani 15 luglio ma WindTre potrebbe decidere di posticipare la data e offrire ancora qualche giorno per procedere con l’attivazione.

WindTre: chi può ottenere 200 GB al mese!

L’offerta WindTe Young + 5G è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti aventi età compresa tra i 18 e i 30 anni. L’attivazione, dunque, non può essere effettuata indipendentemente da tutti gli utenti interessati.

I clienti under 30 possono richiederla online o presso uno dei numerosi punti vendita del gestore. All’attivazione dovranno soltanto indicare la modalità di pagamento tramite la quale intendono sostenere la spesa prevista per il rinnovo.

Ogni mese sarà necessario affrontare un costo di 12,99 euro, che include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

I nuovi clienti under 30 possono optare anche per un’offerta più conveniente, la WindTre Young 5G. In questo caso il costo sarà di soli 9,99 euro al mese e sarà possibile ricevere i seguenti contenuti:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Le due offerte saranno disponibili ancora per pochi giorni. In seguito il gestore potrebbe riproporle nella versione fino ad ora presente in listino, che includeva una quantità minore di Giga di traffico dati per la navigazione.