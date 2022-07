WhatsApp: super multa da 200 euro per tutti gli utenti, messaggio arrivato

Il tempo ha fatto capire anche agli utenti meno esperti che il web può portare qualche piccolo problema quando non si fa attenzione. In questo discorso ci entrano pienamente anche le applicazioni come WhatsApp, le quali risultano ampiamente tra le più utilizzate.

Queste sono il centro del mondo per tantissime persone, le quali ogni giorno utilizzano tali piattaforme per tenersi in contatto con il prossimo. Lo scopo può essere di natura diversa, che sia infatti questo di natura lavorativa o magari semplicemente ricreativa. Attualmente WhatsApp ha fatto di tutto pur di tenere lontano ogni problema dalla sua app ma a quanto pare qualcosa continua a girare. Le truffe non sono finite con i nuovi aggiornamenti, anche se gli sviluppatori si auspicavano proprio questo.

WhatsApp: i nuovi aggiornamenti di sicurezza non funzionano, una nuova truffa parla di una mula da 200 euro per gli utenti

Secondo quanto riportato alcune truffe starebbero continuando a girare in chat ormai da diverso tempo. Infatti molte persone se ne sarebbero accorte grazie al nuovo messaggio che ne avrebbe portata una allo scoperto.

Il testo in questione parla di una multa, la quale corrisponde a 200 euro da pagare subito. Ovviamente ci teniamo a dire che si tratta di un tranello, il quale è facilmente smascherabile nelle righe seguenti. Il messaggio dice che chiunque provvederà ad effettuare un pagamento di soli 5 euro nelle prossime 2 ore, sarà esentato dalla sanzione totale. Ovviamente è solo un modo per estorcervi 5 euro, dato che è tutta una messa in scena. State attenti e non cascate in tutto questo.