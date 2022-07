WhatsApp prosegue quello che è un indirizzo ben chiaro nelle ultime settimane. La tendenza degli sviluppatori nel lanciare sempre nuovi upgrade per gli utenti della piattaforma di messaggistica istantanea ha trovato delle prove chiare negli aggiornamenti per le note vocali e per l’introduzione delle reaction in chat. A breve una novità ancora più interessante è attesa dal pubblico.

WhatsApp, la possibilità di modificare i propri messaggi

Dopo un lungo tira e molla, WhatsApp ha deciso finalmente di garantire al suo pubblico la funzione che consente la modifica dei messaggi già inviati in chat. L’upgrade in arrivo sulla piattaforma di messaggistica sarà del tutto simile a quello già garantito al pubblico che prevede l’eliminazione di un contenuto già inviato.

Gli utenti avranno quindi ora la possibilità di modificare un messaggio errato senza per forza doverlo cancellare. Sarà al tempo stesso possibile modificare solo una parte di un possibile messaggio errato per evitare ogni genere di incomprensione con eventuale destinatario o con i membri di un gruppo.

Come per la cancellazione dei messaggi, anche in questa circostanza, tutti i destinatari riceveranno una piccola notifica che sta ad evidenziare come il contenuto originale di un testo sia stato modificato da parte del mittente. Questa funzione sarà presente sia per chat singole che per chat di gruppo.

Per questo aggiornamento, le tempistiche ancora non sono certe. Le possibilità che il roll out di tale funzione parta entro la fine dell’estate sugli smartphone Android di ultima generazione così come sugli iPhone sembrano però essere molto concrete.