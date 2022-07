Le offerte del volantino Unieuro sono davvero spaziali, gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un buonissimo carnet di sconti da non perdere assolutamente di vista, sempre nell’ottica di spendere il meno possibile.

La campagna promozionale riparte proprio da dove ci eravamo fermati nel corso delle ultime settimane, ovvero nell’offrire l’accesso ad una serie di riduzioni di prezzo, tutte applicate sia online che nei vari negozi sul territorio nazionale. Coloro che opteranno per la prima opzione, devono comunque ricordarsi di superare la spesa di 49 euro, onde avere la spedizione gratuita presso il domicilio.

Unieuro: le offerte e tutti gli sconti

Sconti assolutamente da non perdere sono disponibili in questi giorni da Unieuro, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, ma sono comunque in grado di convincere un numero sempre più alto di utenti all’acquisto.

I top di gamma coinvolti nella campagna promozionale attuale partono assolutamente dall’alto, come ad esempio l’eccellente Galaxy S22, disponibile all’acquisto a soli 769 euro, senza dimenticarsi di una importantissima selezione di iPhone. In particolare parliamo di iPhone 13 Pro Max, in vendita a 1229 euro, come anche iPhone 13, il cui prezzo è di 929 euro, oppure di un leggermente più economico iPhone 12, da 749 euro.

La campagna promozionale chiaramente coinvolge anche altre soluzioni e categorie merceologiche, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire subito il sito ufficiale, ove sarà possibile prendere visione di ogni singolo sconto attivato dall’azienda.