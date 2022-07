Nel momento in cui si sta scrivendo, Twitter risulta essere irraggiungibile e inutilizzabile. Il social network è, a tutti gli effetti, down e al momento non se ne conoscono le cause. I malfunzionamenti sono iniziati a partire dalle ore 14 e verso le 14.30 sono peggiorati, portando al blocco completo della piattaforma.

Il disservizio non sembra essere localizzato ad alcune aree specifiche ma è diffuso a livello mondiale. Sia collegandosi al sito che utilizzando l’app il risultato è lo stesso, nessun nuovo post visualizzato e difficoltà a visualizzare i cinguettii già presenti sul social network.

Durante le nostre prove, il feed risultava completamente vuoto con la segnalazione che “qualcosa è andato storto, ma non è colpa tua“. La stessa pagina invita gli utenti a ricaricare il sito attraverso l’apposito pulsante “Riprova“ ma senza alcun risultato.

Su smartphone invece la situazione è leggermente diversa. Il feed mostra i post pubblicati in precedenza ma non permette di accedere a quelli più recenti nonostante si effettui il solito swipe verso il basso per aggiornare.

La conferma delle problematiche di Twitter arrivano anche da DownDetector, dove le segnalazioni stanno aumentando considerevolmente. Purtroppo le cause non sono ancora chiare e attendiamo maggiori dettagli da parte dell’azienda.

AGGIORNAMENTO delle 14:56 – Sembra che le funzionalità di Twitter siano state ripristinate completamente. È possibile navigare tra i post, visualizzare video ed immagini oltre che utilizzare correttamente la funzione ricerca.

Twitter sembra funzionare sia direttamente sul sito che tramite app per smartphone.