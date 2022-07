HONOR Magic4 Pro è l’ultimo incredibile smartphone di HONOR, brand globale di tecnologia che ha lanciato quest’anno un nuovo device flagship dalle potenzialità eccezionali. Lo smartphone è tornato disponibile nella colorazione Cyan su Hihonor.com.

Iconico non solo nelle sue componenti tecnologiche che hanno sbalordito gli esperti del settore, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità del comparto videografico e fotografico del telefono, ma anche per il suo design degno di nota, diverso da qualsiasi altro smartphone in commercio. The Eye of the Muse: così viene chiamata l’unione delle fotocamere che si riuniscono al centro del telefono per permettere all’utente di creare contenuti di altissima qualità supportati proprio da un design tecnicamente performante, ma anche esteticamente distintivo.

A rendere il telefono ancora più speciale è la colorazione Cyan – ora di nuovo disponibile su Hihonor.com– che trae ispirazione da un colore con un’importante storia. In antichità, infatti, il termine greco kyanos, da cui deriva la parola “ciano”, significava “blu” e veniva utilizzato anche per indicare alcune pietre preziose, spesso color azzurro cielo. Definito come il colore della fantasia, della saggezza e della positività, il ciano è uno dei colori primari che, insieme al magenta e al giallo – è in grado di dare vita a tutte le sfumature che caratterizzano il nostro mondo.

Per rendere questo nuovo flagship così speciale, il brand ha deciso di proporlo in due versioni: l’intramontabile Black per gli amanti della tradizione e l’innovativo Cyan per coloro che vogliono osare anche nei dettagli. HONOR Magic4 Pro Cyan si configura come l’alleato perfetto per unire in un unico smartphone migliaia di funzionalità tecnologiche a un design di tendenza, soprattutto in questa versione così speciale. Un colore moderno, tanto da abbinarsi perfettamente al Very Peri, Pantone Color of the year 2022. Scopri HONOR Magic4 Pro Cyan su Hihonor.com a partire dal prezzo speciale di €999,90.