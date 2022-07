Il mondo del collezionismo sta acquisendo un numero sempre più elevato di appassionati. Avete mai sentito parlare di SIM Top Number? Si tratta di SIM telefoniche speciali da collezione ed è un settore che sta trovando larga diffusione in più zone del nostro Paese nel corso dei mesi. Ciò che rende questi pezzi così rari e introvabili è il numero di telefono che sono collegati ad essi. Ma andiamo più nel dettaglio.

SIM: ecco la Top Number con 6 cifre da acquistare se sei appassionato/a

Come accennato prima, ciò che distingue le SIM Top Number dalle altre è essenzialmente una particolarità legata al numero. Infatti, se ad essa è collegato un numero a 6 cifre –quindi non a 7 come accade sempre per ogni SIM – verrà definita come estremamente rara.

Di conseguenza, vien da sé che anche altre SIM del genere abbiano una numerazione davvero unica e la loro vendita viene destinata agli estimatori più accaniti. Infatti, sul sito di aste e shopping online eBay, è possibile trovare questa particolare cifra alla non modica cifra di 1.500 euro.

Un’altra caratteristica che rende uniche le SIM Top Number sono le sequenze numeriche ordinate e facili da ricordare, come ad esempio 335 X47 46Y. Ci sono collezionisti che sono disposti a spendere anche cifre a 6 zeri, per l’appunto, pur di accaparrarsi esemplari di questo tipo.

Quindi, in definitiva, se le Top Number stanno suscitando in voi un certo interesse o addirittura vi stanno appassionando, immergersi in questo mondo può essere un qualcosa di soddisfacente, da un punto di vista economico e non solo.