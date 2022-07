Un razzo booster di SpaceX ha preso fuoco durante un test a terra lunedì in Texas mentre il CEO dell’azienda Elon Musk cerca di lanciare in orbita la sua navicella spaziale di nuova generazione Starship quest’anno.

Il test del prototipo Super Heavy Booster 7 è stato trasmesso in streaming dal sito web della NASA Spaceflight quando un’esplosione ha scosso la telecamera e una palla di fuoco ha avvolto la base del booster.

“In realtà non va bene. La squadra sta valutando i danni in questo momento“, ha detto Musk su Twitter. Il capo di Space X in seguito ha twittato che sembrava essere correlato al test di avvio del motore.

Le parole di Musk in merito al problema

“Questo particolare problema, tuttavia, era specifico del test di avviamento del motore (Raptor ha una sequenza di avvio complessa)“, ha scritto Musk. “Andando avanti, non faremo uno spin start test con tutti e 33 i motori in una volta“.

Il booster è rimasto in posizione verticale presso la struttura di SpaceX a Boca Chica, in Texas, e non sono stati segnalati feriti.

SpaceX aveva precedentemente affermato che avrebbe utilizzato la navicella spaziale Starship alta quasi 400 piedi per le sue missioni più ambiziose, incluso un potenziale viaggio su Marte.

SpaceX ha ottenuto il suo primo touchdown di successo del prototipo di razzo Starship nel maggio 2021 dopo che quattro precedenti tentativi di atterraggio si sono conclusi con alcune esplosioni, ma in nessun caso sono stati riportati feriti.

Il mese scorso, Musk ha detto che Starship sarebbe stata pronta a volare a luglio, con un secondo stack pronto ad agosto.